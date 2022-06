Nel capoluogo lombardo le temperature supereranno i 40 gradi. Boom di partenze per Parigi

Dopo l’ondata di caldo anomalo che ha travolto il capoluogo lombardo a causa dell’anticiclone Hannibal, la città sarà investita da Scipione, il nuovo anticiclone africano che farà salire la colonnina di mercurio fino a 40/41°C.

Ponte del 2 giugno, Scipione l’Africano: le previsioni

A partire da mercoledì 1° giugno le temperature toccheranno punte di 37/39°C nelle aree centro-meridionali e nelle isole maggiori, ma saliranno anche nella pianura Padana.

Arpa Lombardia rende noto: “da mercoledì la nostra regione si troverà in un regime di correnti sudoccidentali tra un promontorio anticiclonico sul centro Italia e una circolazione depressionaria che interessa il nordovest dell’Europa”.

Ponte del 2 giugno, Scipione l’Africano: +56% di prenotazioni a Milano

Nonostante le previsioni, a Milano sono in arrivo numerosi turisti per il ponte del 2 giugno. Stando ai dati raccolti da Trainline, piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti ferroviari, si è registrato un incremento del 56% nel numero di passeggeri rispetto alla settimana appena conclusasi (25-29 maggio 2022).

Ponte del 2 giugno, Scipione l’Africano: Parigi è una delle mete più gettonate

I cittadini milanesi lasceranno la città per raggiungere altre mete.

Tra le più gettonate emerge Parigi, che grazie al collegamento Frecciarossa è ora raggiungibile in sei ore e mezza di viaggio da Milano Centrale. La capitale francese ha fatto registrare un +152% di prenotazioni su Trainline rispetto alla settimana precedente.

