Primavera del turismo per gli hotel di Milano, tra restyling e rilancio

Terminati i lavori di ristrutturazione al Park Hyatt Milano: inaugurazione il 26 maggio. Spazi food and beverage al Radisson Collection Hotel

Gli hotel di lusso di Milano si rinnovano per accogliere la clientela internazionale più esigente.

Turismo Milano, gli hotel: il 70% della clientela è straniero

Situato di fronte all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore del Quadrilatero della Moda, il Park Hyatt Milano è chiuso al pubblico dall’8 marzo 2020.

Grazie ad un investimento da 20 milioni di euro, l’hotel ha approfittato del periodo della pandemia di Covid-19 per ristrutturare l’albergo. L’inaugurazione è prevista per la giornata di giovedì 26 maggio: il look classico contemporaneo trasforma camere, ristorante, spa e cucine.

Il general manager Simone Giorgi afferma: “C’è molta richiesta da parte della nostra clientela, anche se abbiamo aumentato le tariffe del 40% rispetto al 2019“. Tra i periodi di maggior richiamo il mese di giugno, luglio e settembre.

Giorgi sottolinea che il 70% della clientela è straniera. Il nuovo ristorante sarà guidato dal giovane chef milanese Guido Paternollo, tornato a Milano dopo varie esperienze in importanti ristoranti stellati.

Turismo Milano: gli spazi food and beverage all’hotel Radisson Collection

Lo scorso settembre 2021, nel palazzo del Touring Club di corso Italia completamente ristrutturato è nato il Radisson Collection Hotel. La clientela è formata da un 20% di pubblico business e da un 80% leisure.

Per rivolgere l’attenzione anche ai milanesi, e non solo ai clienti interni, l’hotel dispone di spazi food and beverage: il Bistrot Bertarelli, il quale offre menù svelti e Veloce bar, all’interno del quale, ogni mercoledì c’è il cinema e il giovedì musica dal vivo.

Turismo, gli hotel di Milano ripartono grazie alla gastronomia, allo shopping e al design

Il Mandarin Oriental, invece, è un lussuoso hotel a 5 stelle che sorge in una posizione centrale invidiabile, a pochi passi dalla Scala.

Il general manager Luca Finardi evidenzia che nonostante gennaio sia stato un mese molto difficile, a partire da febbraio Milano è ripartita grazie alla moda. “Dopo il Covid c’è voglia di viaggiare e Milano, rispetto ad altre mete in Italia, è ripartita prima“, afferma. Secondo Finardi Milano è una destinazione turistica per tre motivi principali: la straordinaria gastronomia, la qualità dello shopping e del design. Tra le novità l’hotel presenta il Mandarin Garden, bar e bistrot con lo squisito menù ideato dallo chef due stelle Michelin Antonio Guida.

