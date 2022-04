L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 19 aprile: la dinamica

Nella serata di martedì 19 aprile, intorno alle ore 21, un ragazzino di 12 anni è precipitato all’interno della fermata della metropolitana verde, a Famagosta: crollato il lucernario con base in cemento e la sommità in plastica rinforzata.

Famagosta, 12enne precipita nel metrò: la vicenda

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava giocando con alcuni amici e sarebbe saltato al di sopra dei “panettoni” in cemento che hanno la copertura in plexiglass. Una delle lastre, però, è ceduta -probabilmente a causa del peso- e il ragazzo è caduto nel mezzanino.

Famagosta, 12enne precipita nel metrò: gli accertamenti in ospedale

Alcuni passanti hanno prestato soccorso al dodicenne, il quale, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Non sembrerebbe aver riportato fratture, ma nel pomeriggio sarà sottoposto ad alcuni esami di controllo all’addome.

Famagosta, 12enne precipita nel metrò: l’intervento del 118 e della polizia

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura e della polizia locale per ricostruire l’accaduto. Presenti anche i tecnici di Atm, che ha già avviato le verifiche del caso.

