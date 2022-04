Previsioni meteo, in arrivo una nuova perturbazione: a Milano torna la pioggia

Nella giornata di giovedì 21 una perturbazione atlantica si abbatterà sul capoluogo lombardo

Da mercoledì 20 una perturbazione di origine atlantica inizierà il suo tragitto verso l’Italia.

Pioggia Milano: torna il maltempo

Nella giornata di giovedì 20, in città, dovrebbero arrivare le prime gocce di pioggia. A confermarlo, il meteorologo Carlo Migliore, il quale, ha preannunciato piogge diffuse su diverse regioni, soprattutto in quelle centro settentrionali.

Pioggia Milano: come sarà il ponte del 25 Aprile?

Il maltempo caratterizzerà le giornate di giovedì e venerdì. Previsti strascichi di pioggia anche nel weekend del ponte. Sul fronte metereologico, nel weekend del 23-24 aprile e nel giorno della Liberazione del 25 Aprile ci potrebbero essere delle locali condizioni di instabilità.

Pioggia Milano: il problema della siccità

Le precipitazioni dei prossimi giorni, tuttavia, non rimedieranno al problema della siccità: nei grandi laghi lombardi e nei fiumi l’acqua scarseggia.

Negli ultimi decenni, una crisi idrica simile non si era mai manifestata in inverno. Nei giorni precedenti Federparchi Lombardia ha chiesto un incontro con le istituzioni per riflettere sulla gestione del problema.

