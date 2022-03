San Siro, il nuovo progetto Syre: spunta una torre di 22 piani

Gli edifici saranno pronti nel 2025: come cambia il quartiere dello stadio.

Nel quartiere San Siro, lungo via Rospigliosi, spunterà una torre da ventidue piani e un edificio da otto.

San Siro, la torre di 22 piani: il progetto di Marco Piva

Il nuovo progetto immobiliare prevede un condominio di pregio circondato da un filare di piante.

La torre sorgerà nell’isolato compreso tra piazza Axum, via Capecelatro e via Pessano, dove c’erano le scuderie. Il progetto porta la firma di Marco Piva, mentre la commercializzazione degli appartamenti -120 in totale di cui 72 nella torre- sarà affidata ad Abitare Co.

San Siro, la torre di 22 piani: il progetto Syre

Il complesso, denominato Syre, sarà pronto a luglio 2025. Inoltre, verrà costruito un terzo immobile riservato ad affitti calmierati.

Le forme rievocano un fiore, una rosa camuna. Il vero pezzo forte sarà il giardino privato con specchio d’acqua e circa novanta alberi, tra cui querce e magnolie, tigli e frassini. Si ipotizza un prezzo pari a 6.500 euro al metro quadrato.

San Siro, la torre di 22 piani: le terme e lo stadio

Dalla parte opposta del viale, l’ex ippodromo del Trotto verrà riqualificato grazie al progetto di Hines.

Tra le trasformazioni del quartiere emerge sicuramente il nuovo stadio per il calcio e i concerti. A breve verrà avviato il ‘dibattito pubblico’. Illustrato anche il progetto delle terme alle ex scuderie De Montel. Piva afferma: “Rigenerare non è solo estetica, ma un atto di responsabilità verso il territorio”.

