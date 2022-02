Tutte le Ztl di Milano: le ultime novità per una città più green

Grandi: "Ztl pedonali in tutte le zone sensibili". Le novità alla viabilità di Milano.

Milano non vede l’ora di diventare una città ancora più green. Il nuovo “Piano aria clima” farà del capoluogo lombardo una città ‘carbon neutral’ entro il 2030.

Tutte le Ztl di Milano: l’obiettivo

L’obiettivo è esiliare quasi del tutto le macchine dalle strade meneghine.

Lo si percepisce anche dai nuovi divieti che scatteranno dal 1° ottobre per l’Area B. Elena Grandi, assessore al verde, ha annunciato: “Il Piano Aria Clima sarà uno strumento strategico e di piano fondamentale per dare concretezza alle azioni necessarie per arrivare alla città ciclopedonale, per la gioia di chi non ci vuole credere”. L’idea è arrivare al 2050 con una Milano carbon neutral e al 2030 con una città ciclopedonale.

Necessario ridurre le macchine fuori da scuole e ospedali, istituendo delle zone a traffico limitato, o delle zone 30, con veicoli che non dovranno superare i 30 chilometri orari.

Tutte le Ztl di Milano, Grandi: “Abbiamo chiesto la chiusura delle porte, il divieto di bruciare la legna”

Grandi prosegue: “Il nostro regolamento dell’aria è già un pezzo di realizzazione del piano aria clima in cui abbiamo chiesto la chiusura delle porte o il divieto di bruciare la legna.

Abbiamo appena deliberato in giunta un documento che norma che tutti gli eventi organizzati dal Comune siano ‘green’“. Infine, conclude affermando che tutte le azioni sopraccitate invaderanno pian piano il capoluogo.

Tutte le Ztl di Milano: piazza Sant’Agostino

A proposito di Ztl, nella giornata di lunedì 21 febbraio è scattata, in pre-esercizio, la telecamera che controlla la zona a traffico limitato in via Cesare da Sesto e piazza Sant’Agostino.

Il pre-esercizio avrà una durata di trenta giorni, successivamente il dispositivo elettronico darà il via alle multe.

