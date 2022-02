"Buongiorno da Milano" l'annuncio del sindaco Beppe Sala su Instagram: ecco le parole del primo cittadino

“Ho ricevuto una grande notizia” dichiara il sindaco Sala sul suo profilo Instagram ed è in questo modo che preannuncia a tutti i milanesi e alla nazione che Milano incasserà 50 milioni.

Expo 2015 – Olimpiadi: la grande notizia del sindaco Sala

Dopo sette anni dall’inaugurazione di Expo 2015, finalmente, è stato completato l’iter di liquidazione della società. Sala ha affermato che sono rimasti in cassa 50 milioni: una somma di denaro significativa che verrà ridistribuita tra i soci, ovvero Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi e Città Metropolitana di Milano. Al Comune di Milano spetteranno circa 7,8 milioni di euro.

Sala: “Sono soddisfatto”

La soddisfazione, l’entusiasmo e il grido di vittoria si percepiscono anche dallo sguardo del primo cittadino. “Non ricordo un’opera pubblica in Italia che sia stata fatta in tempi giusti, per bene e spendendo meno del previsto” afferma. Inoltre, rammenta il suo lavoro, i sacrifici e la passione che tutto il team ha messo nell’Esposizione Universale di Milano: “Senza la collaborazione di tutti non saremmo mai arrivati a farcela“.

Ce la faremo anche questa volta

Sala aggiunge: “Sulle Olimpiadi vigilerò sul fatto che il lavoro venga fatto allo stesso modo di Expo. Ce la faremo anche questa volta e dimostreremo che Milano sarà di nuovo in grado di stupire il mondo, con un nuovo modello di accoglienza, di rispetto dell’ambiente e di efficienza”. Di rientro dalla Cina, il sindaco di Milano ammette emozionato di avere preso un bel freddo allo stadio di Pechino, ma “ne è valsa la pena”.

Infine, conclude “Sono tornato con la mente al 31 ottobre del 2010, dodici anni fa, quando a Shanghai ho ricevuto la bandiera del Bie per l’Expo 2015 e avevo la stessa fiducia che ho oggi“.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi Milano-Cortina, la bandiera olimpica è in Italia: “Siamo pronti”