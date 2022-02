Nuova Ztl nel quartiere Isola: la raccolta firme dei commercianti

La Ztl dovrebbe partire subito dopo l’estate: tutte le sere, dalle 20 alle 6, il quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, viale Stelvio e viale Zara sarà chiuso alle auto.

Il mondo del commercio, però, non ci sta e lancia il campanello d’allarme: raccolte 140 firme. Sono una novantina quelle appartenenti ai gestori di pubblici esercizi, le rimanenti, invece, derivano da artigiani e semplici residenti. Il gestore di un ristorante denuncia: “Dopo due anni di Covid, la Ztl ci darà il colpo di grazia“.

Nuova Ztl Isola: no auto, no parcheggi, no movida