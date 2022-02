Tutti i danni causati dal vento di Milano, Arpa: “Mai così da 10 anni”

Problemi nelle scuole, all'Anagrafe e al Municipio di zona 5: l'itinerario dei danni

Le raffiche di vento di lunedì 7 febbraio hanno colpito anche il Castello Sforzesco, portando via diversi coppi dalle tettoie delle merlate. Divelto il pennone del Torrione di Santo Spirito. Per mettere in sicurezza la struttura sono intervenuti i vigili del fuoco e il settore tecnico; ultimate le verifiche, i musei e tutte le porte di ingresso sono stati riaperti.

Fanno eccezione la porta sul lato di piazzale Cadorna e quella dove svetta la Torre del Filarete. Colpita anche la stazione Centrale.

Danni vento Milano: le strutture colpite

L’Arpa ha definito il vento “il più intenso degli ultimi dieci anni”.Palazzo Marino ha redatto una mappa zona per zona delle strutture colpite:

piazza Beccaria, rotto il vetro di una finestra al comando dei vigili

piazza del Duomo, caduto un pezzo di guaina della copertura alla terrazza Aperol

piazza del Duomo, controlli all’ Arengario

piazzale Cimitero Monumentale, infrante due vetrate al primo piano della palazzina del Famedio

via De Amicis 17, scoperchiate diverse tegole dove si trova il Parco dell’Anfiteatro

via Giacosa, distacco di una lamiera dalla copertura alla sede delle Guardie ecologiche volontarie

via Larga, nel salone centrale dell’ Anagrafe sono crollati alcuni pannelli

sono crollati alcuni pannelli via Sile 8, volato via un comignolo negli uffici comunali al Corvetto

viale Affori, distacco di due persiane a Villa Litta

viale Tibaldi, distacco della grondaia alla sede del Municipio di zona 5

Danni vento Milano: le scuole

Disservizi anche in otto scuole comunali e in alcuni licei:

istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni , spazzata via la copertura di una parte del tetto

, spazzata via la copertura di una parte del tetto liceo Boccioni , danneggiata la palestra

, danneggiata la palestra liceo Russell, crollati alcuni pannelli

Danni anche alla piscina Suzzani e alla De Marchi, dove è andato in frantumi un finestrone.

Danni vento Milano: chiuso un tratto della provinciale

Danneggiati anche alcuni bar, tra cui il Cinquestelle di corso Buenos Aires, dove sono volati via diversi dehors, tavoli e sedie esterne.

Gabriel Meghnagi, di Ascobaires, sottolinea la paura per “una vecchia insegna di un negozio chiuso che si è staccata ed è volata“. Infine, nella giornata di lunedì è stato chiuso un tratto della provinciale 128tra Busto Garolfo e Dairago per rimuovere alcuni tronchi.

LEGGI ANCHE: Maxi incendio nel parco delle Groane: carbonizzati diversi ettari di bosco