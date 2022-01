Superata la soglia dei 50 microgrammi per 18 giorni

L’aria di Milano è letteralmente piena di smog. Nella giornata di martedì 25 gennaio, l’Arpa -Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- ha registrato valori di Pm10 oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo per l’ottavo giorno consecutivo.

In realtà, è da domenica 9 gennaio che il valore di Pm10 persiste nel superare la soglia ‘concessa’.

Aria inquinata, Milano: le concentrazioni di Pm10

La presenza di polveri sottili è decisamente eterogenea, infatti, varia nelle diverse zone della città: 63 in viale Marche, 59 in Città Studi, 73 µg/m³ in via Senato, 60 al Verziere. All’esterno della città, invece, le centraline segnalano: 69 µg/m³ a Limito di Pioltello, 53 a Cassano d’Adda, 64 a Turbigo e 59 a Magenta.

Dall’inizio del nuovo anno sono stati registrati ben 18 giorni con valori di smog al di sopra della norma. Oltre il 50% dei giorni bonus è già stato esaurito: le norme europee consentono lo sforamento dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.

Aria inquinata, Milano: le limitazioni

Attive le misure antismog, le quali limitano il transito dei veicoli fino a euro 4 diesel e obbligano lo spegnimento dei motori in sosta.

Altre soluzioni temporanee riguardano il riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) edivieto assoluto di combustioni all’aperto (accensione di fuochi, barbecue, fuochi d’artificio).

Aria inquinata, Milano: i comuni

Le limitazioni sopraindicate sono attive in tutti i comuni sopra ai 30mila abitanti. Il sito di Regione Lombardia presenta l’elenco completo delle città: Abbiategrasso, Bollate, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Legnano, Milano, Paderno Dugnano, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni.

