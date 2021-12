Protesta generale di Cgil e Uil: gli orari del servizio e la situazione in tempo reale.

Nella giornata di giovedì 16 dicembre, la Cgil e la Uil hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. I sindacati fanno sapere in una nota che lo sciopero è stato indetto “a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla Legge di Bilancio”.

Sciopero generale: gli orari dei mezzi Atm

Le linee Atm -metro, bus, tram- potrebbero essere coinvolte dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a termine del servizio.

Sciopero generale: le linee AGI

Anche le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus potrebbero subire ritardi o essere cancellate dall’inizio servizio fino alle 5:29 e nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 14:59 e tra le 18 e il termine del servizio.

Sciopero generale: la funicolare

A causa dell’agitazione, la funicolare Como-Brunatepotrebbe subire disagi dalle ore 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.

Sciopero generale: la nota di Atm

Atm comunica in una nota: “Il servizio continua su tutte le linee metropolitane. Bus, tram e filobus possono risentire del traffico, con maggiori attese alle fermate. In mattinata è in programma una manifestazione da piazza Castello che potrebbe coinvolgere diverse linee di superficie, tra cui: 1, 4, 10, 50, 57, 58, 61 e 94.

Sono chiusi gli Atm Point di Cadorna, Centrale, Garibaldi, Loreto e Zara“.

