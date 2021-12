Coronavirus Milano, Sala: “Variante Omicron sotto controllo”

Il sindaco di Milano invita a vaccinarsi per allontanare le varianti

Attualmente i casi di variante Omicron riscontrati in Regione Lombardia sono quattro: due a Milano e Magenta e due nel Lodigiano.

Variante Omicron a Milano: le rassicurazioni di Sala

Il sindaco Beppe Sala rassicura: “La situazione è ancora ampiamente sotto controllo.

È quello che mi dicono il presidente Fontana e la vicepresidente Moratti”.

Variante Omicron a Milano, Sala: “Dobbiamo conviverci”

La curva dei contagi, purtroppo, è in costante crescita. Il primo cittadino chiarisce: “Purtroppo non capisco come non si possano accettare i dati scientifici che dicono che in terapia intensiva ci finiscono quelli non vaccinati per la stragrandissima maggioranza oppure i vaccinati che hanno anche altre patologie. Quindi siamo sempre lì: vacciniamoci e teniamo lontane le varianti.

Le varianti da quello che si capisce si diffondono rapidamente ma forse sono meno aggressive. Dobbiamo conviverci“.

Variante Omicron a Milano, Sala: risalire al paziente 1

Nel frattempo, prosegue la ricerca del paziente 1 con il tracciamento di tutti i contatti. Un terribile déjà vu per il Lodigiano, in particolar modo per la città di Codogno, che sta rivivendo quanto accaduto lo scorso 20 febbraio 2020, quando fu scoperto per la prima volta il virus Sars Cov II.

