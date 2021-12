Parco migliore d’Italia: la vittoria di CityLife

L'8 dicembre verrà assegnato il premio patrocinato dal Parlamento Ue

Il parco di CityLife sarà il candidato italiano al “Green Cities Award”.

Parco CityLife: il riconoscimento internazionale

È il migliore d’Italia, con 173mila metri quadrati di verde, 2.500 alberi: querce, aceri e olmi. Non mancano aree gioco, asilo ecologico e spazi fitness.

Il parco di CityLife potrebbe aggiudicarsi il riconoscimento internazionale assegnato dall’European Nurserystock Association, l’associazione che riunisce “tutte le realtà dedicate al vivaismo su vasta scala”, patrocinato dal Parlamento Ue.

Il premio verrà assegnato al parco “che meglio interpreta il verde urbano, conciliando le esigenze dettate dalle sfide climatiche e di integrazione sociale, con i processi di rigenerazione urbana e urbanizzazione”, nella giornata di mercoledì 8 dicembre.

Parco CityLife: il concorso

Dodici le altre aree green in gara in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Ungheria e Svezia. In totale, tredici progetti, i quali saranno valutati da una giuria internazionale di professionisti, disponibili sul sito thegreencities.eu. L’obiettivo? “Stimolare l’utilizzo del verde nello spazio pubblico fornendo idee innovative, informazioni basate sulla ricerca scientifica e competenze tecniche”.

Parco CityLife: le iniziative educative e culturali

Secondo solo a Parco Sempione, quello di CityLife è riuscito ad ottenere la nomination europea superando la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova e il Real Bosco di Capodimonte a Napoli.

Il Parco di CityLife ospita iniziative educative e culturali come ArtLine Milano e gli Orti Fioriti.

