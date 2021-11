Cortei no green pass, Sala: “Momenti preoccupanti”. Sangalli: “Danni inaccettabili”

Il presidente di Confcommercio Sangalli: "Se dovessero continuare anche nel periodo natalizio il danno sarebbe inaccettabile"

A seguito del 16° corteo contro il green pass di sabato 6 novembre, il sindaco di Milano afferma “Ci sono stati momenti preoccupanti. Penso che a questo punto la politica dovrebbe cercare di essere ancor più coesa perché se c’è il minimo distinguo non si riesce a fare granché dal nostro punto di vista”.

Cortei no green pass, Sala: “La politica deve dire da che parte vuole stare”

A margine della manifestazione Elle Active all’Università Cattolica, Beppe Sala ha dichiarato: “Bisogna trovare formule per cui la politica, senza se e senza ma, dica da che parte vuole stare. Io sono contrario a una contromanifestazione, perché in questo momento ci mancherebbe soltanto che si creino incidenti tra due fazioni”.

Cortei no green pass: le parole di Lacquaniti

Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’associazione nazionale dei funzionari di polizia, ha affermato: “Purtroppo il livello di tensione e di provocazione in occasione di manifestazioni no green pass continua ad essere strumentalmente alimentato da soggetti le cui finalità sembrano andare ben oltre la contestazione dei provvedimenti del governo“. Inoltre, ha evidenziato la necessità di “stigmatizzare le dichiarazioni di chi continua a minacciare l’uso della violenza facendo della provocazione e degli insulti alle forze dell’ordine un manifesto politico che crediamo violi le regole di uno stato di diritto”.

L’associazione conclude “Il compito delle forze dell’ordine è quello di garantire il diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare il proprio dissenso ma anche quello di quanti rivendicano il diritto di non subire danni economici o compressioni alla libertà di movimento e delle proprie attività lavorative”.

Cortei no green pass, Sangalli: “Manifestare nel perimetro della legalità e nel rispetto della libertà di tutti”

Anche Carlo Sangalli, presidente Confcommercio e Camera di commercio, interviene sui cortei no green pass: “Manifestare per le proprie idee è sacrosanto ma va fatto nel perimetro della legalità e nel rispetto della libertà di tutti”.

E conclude “I cortei non autorizzati che si ripetono da 16 sabati consecutivi non rientrano in questo perimetro. Se dovessero continuare anche nel periodo natalizio il danno per le imprese, per i cittadini e per l’attrattività di Milano sarebbe inaccettabile”.

