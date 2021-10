Test Covid a Milano: record di tamponi e prenotazioni fino a Natale

Il tasso di positività oscilla tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento.

A distanza di una decina di giorni dall’introduzione dell’obbligo di Green Pass sono stati effettuati oltre un milione e 140 mila tamponi: esattamente il doppio della media di test che venivano fatti fino alla prima settimana di ottobre.

Test Covid a Milano: cos’è cambiato?

Regione Lombardia contava in media 55-66 mila tamponi al giorno. A partire dal 15 ottobre, però, i numeri sono triplicati, in vista dell’obbligo del certificato verde necessario per lavorare. All’inizio, i tamponi venivano richiesti soprattutto dalle aziende per lo screening dei dipendenti oppure dalle strutture pubbliche per il personale scolastico e gli alunni.

Test Covid a Milano: il ‘protocollo Figliuolo’

Nel mese di ottobre 1.800 farmacie hanno aderito al ‘protocollo Figliuolo’, contenendo così i prezzi dei tamponi: 15 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi. In questo modo, le farmacie hanno iniziato ad effettuare oltre 50mila tamponi al giorno per i non vaccinati che necessitano di tampone ogni 48 ore. Le prenotazioni arrivano fino a Natale.

Test Covid a Milano: il record

Nella giornata di martedì 19 ottobre si è verificato il record di tamponi: ben oltre 146 mila; mentre nella giornata di giovedì 21 ottobre se ne contano oltre 127 mila.

Nonostante l’aumento dei tamponi, il tasso di positività rimane tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento.

LEGGI ANCHE: Milano ostaggio dei no green pass, Sala: “È frustrante. Sono incontrollabili”