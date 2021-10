A Milano nasce Aria Hub: la nuova casa dello studente

Ecco svelato il progetto del nuovo spazio Aria Hub riservato agli studenti.

Aria Hub è la nuova casa dello studente inaugurata nel quartiere Ortica a Milano, firmata da Dainelli Studio.

Aria Hub: la riqualificazione

La riqualificazione ha interessato l’intera struttura, la quale si articola su quattro livelli, all’interno di una palazzina dei primi del ‘900.

Il primo ospita una lounge comune per socializzare, con divani e tavolini, e la laundry area condivisa tra gli ospiti. I piani superiori sono progettati per ospitare ognuno due diversi appartamenti, per un totale di otto residenze con metrature e planimetrie differenti, in grado di ospitare da due a quattro studenti. Ogni residenza è stata nominata come una zona di Milano, in omaggio al capoluogo: Sempione, Cairoli, Isola, Gioia, Navigli, Brera, NoLo eTortona.

Aria Hub: l’obiettivo

L’obiettivo è quello di creare un progetto low-budget che ospiti i futuri studenti in abitazioni personali e personalizzabili. Gli spazi, definiti da essenzialità e funzionalità, contrassegnano le aree strutturalmente simili con colori differenti, utilizzati per soffitti, arredi fissi e cucine. Il soffitto, verniciato con colori differenti per ogni stanza da letto è ornato da rosoni in gesso.

Aria Hub: le superfici

Le superfici distinguono combinazioni tra pietre, parquet e piastrelle preesistenti dell’epoca.

Gli arredi e i complementi, formati recentemente, sono stati coadiuvati da peculiari icone del design.

