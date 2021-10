Earthshot Prize, trionfa Milano: premiati gli hub di quartiere

L'iniziativa del principe William per premiare le migliori soluzioni alla crisi climatica.

L’Italia è salita sul podio aggiudicandosi ben due riconoscimenti internazionali sulle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente. La cerimonia si è svolta all’Alexandra Palace di Londra: presenti il principe William e la moglie Kate Middleton.

Earthshot Prize, trionfa Milano: ‘Un mondo senza sprechi’

Il progetto milanese che ha vinto la categoria “Un mondo senza sprechi” è quello degli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare. Milano, ad oggi, conta tre Food Waste Hub: Isola (2019), Lambrate (2020) e Gallaratese (2021), i quali recuperano -a testa- circa 130 tonnellate di cibo all’anno, equivalenti a circa 260.000 pasti.

La città di Milano festeggia trionfante, insieme al sindaco Beppe Sala e alla vicesindaca Anna Scavuzzo -delegata alla Food Policy-, la quale ha pubblicato un post sui social: “Gli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare sviluppati con molti partner in città grazie alla FoodPolicy, sono il progetto vincitore della prima edizione dell’Earthshot Prize promosso dal Principe William.

L’emozione di sentire Emma Thompson annunciare la vittoria della nostra città è stata meravigliosa”.

Il comune spiega che il premio di un milione di sterline verrà utilizzato per potenziare gli Hub e aprirne di nuovi, “garantendone la sostenibilità sul lungo periodo e replicare questa virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano con Milano sulle food policy, partendo dalla rete delle città di C40 e del Milan Urban Food Policy Pact”.





Earthshot Prize, trionfa Milano: ‘Ripristina il nostro clima’

L’altra categoria italiana premiata è stata ‘Ripristina il nostro clima‘ con la società Enapter. La sede principale dell’azienda è situata a Crespina Lorenzana (Pisa) ed è stata co-fondata da Vaitea Cowan. Il sito web dell’Earthshot Prize presenta la società che produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza come una “tecnologia verde che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo il nostro mondo“.

Earthshot Prize, trionfa Milano: “La natura è vitale per tutti noi”

Il principe William annuncia “Le azioni che scegliamo o non scegliamo di compiere negli prossimi dieci anni determineranno il destino del pianeta per i prossimi mille”, ricordando che “il futuro è nostro da determinare, e se ci dedichiamo, niente è impossibile“. Interviene anche la duchessa di Cambridge: “La natura è vitale per tutti noi, ma per troppo tempo l’abbiamo trascurata e ora ci troviamo di fronte a una serie di punti di non ritorno. Se non agiamo ora, destabilizzeremo permanentemente il nostro pianeta e ruberemo ai nostri figli il futuro che meritano“.

