Comunali Milano 2021, chi è Anna Scavuzzo

Anna Scavuzzo è stata riconfermata vicesindaco del Comune di Milano: chi è.

Il sindaco Beppe Sala sta già lavorando alla composizione della giunta dove sarà riconfermata come vicesindaca l’uscente Anna Scavuzzo, candidata nella lista del Pd.

Chi è Anna Scavuzzo?

Classe 1976, nata a Milano, la Scavuzzo si iscrive all’università e consegue una laurea in Fisica.

Ha lavorato nell’ambito delle tecnologie informatiche applicate – comunità virtuali, pubblica amministrazione in rete, formazione a distanza – in una fondazione di partecipazione e in un grande gruppo editoriale. Docente in una scuola primaria d’ispirazione cattolica, una volta conseguita l’abilitazione SILSIS, ha insegnato Fisica in diversi istituti superiori a Milano e nell’area metropolitana.

Anna Scavuzzo e l’attenzione per i giovani

In questi 5 anni, Anna Scavuzzo ha lavorato al fianco di Sala quasi h24 e durante la sua legislatura, l’attenzione di Anna nei confronti dei giovani l’ha portata a seguire da vicino diverse iniziative come quella della Fabbrica del Vapore: un’ex fabbrica di tram e treni rinata come complesso artistico, oggi anche sede di un hub vaccinale.

E ancora, il forum delle Politiche Giovanili, i Centri per l’Aggregazione Giovanile e l’Informagiovani.

Anna Scavuzzo: la delega alla sicurezza

La vera battaglia, a Milano come in tutto il mondo, è arrivata nell’anno della pandemia, soprattutto nel passaggio tra emergenza e ripartenza. Delegata Assessora alla Sicurezza, la Scavuzzo è stata ‘accusata’ per via degli assembramenti in Darsena dei mesi scorsi. Polemiche anche dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter, quando piazza Duomo era gremita di persone per i festeggiamenti.

LEGGI ANCHE: Comunali Milano 2021: il nuovo consiglio comunale