A Milano apre il Temporary Store dedicato al panettone

I migliori pasticceri italiani firmano le loro creazione in Brera: tutte le informazioni sul temporary store del Panettone.

Nel cuore di Milano, precisamente in corso Garibaldi 50, dal 4 al 31 ottobre apre un Temporary Store dedicato ai panettoni artigianali.

Il Temporary Store del panettone aprirà anche in Rinascente

Lo store disporrà di creazioni artigianali deliziose, a cura dei finalisti del concorso Panettone Day, scelti da Iginio Massari e Carlo Cracco.

Inoltre, per questa edizione, dal 15 ottobre aprirà un Temporary Store anche nel reparto food della Rinascente di Milano.

Temporary Store Panettone Day

Il nome del negozio dedicato al dolce meneghino sarà ‘Temporary Store Panettone Day’ e darà la possibilità di provare le varie interpretazioni che i migliori artigiani italiani della pasticceria hanno dato a questa ricetta.

All’angolo di via Palermo, nel cuore di Brera, aprirà questo nuovo spazio ampio e luminoso, per mettere in evidenza le creazioni dei 25 pasticceri finalisti del concorso Panettone Day, selezionati da una giuria di esperti composta dal Presidente di Giuria Iginio Massari, lo chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef del Ristorante Cracco, il Maestro Vittorio Santoro, Presidente e Direttore di Cast Alimenti ed il vincitore dell’edizione 2020 di Panettone Day, Gianluca Prete.

La nova edizione del 2021 ha visto vincitore Alessio Rannisi della pasticceria La Siciliana dal 1956 a Milano per la categoria tradizionale, Domenico Napoleone della Pasticceria Napoleone a Rieti per quella creativa con il suo Anis a base di cioccolato fondente, cioccolato al caramello e anice stellato e Alessandro Luccero della Pasticceria Dolce Stil Novo a Cassino (FR) per il miglior panettone al cioccolato Ruby con il suo Dolce Stil Ruby base di mele semi-candite, bacche di goji e Cioccolato Ruby.

Temporary Store: il panettone in tutte le salse

Sarà possibile acquistare 26 ricette esclusive e originali, firmate dai pasticceri 25 finalisti di questa edizione e dal vincitore dell’edizione 2020, declinate in diverse categorie: panettoni tradizionali, tradizionali glassati, creativi al cioccolato, fruttati e trendy al cioccolato ruby, realizzati con i migliori ingredienti delle diverse regioni d’Italia. Questa prestigiosa selezione soddisferà ognuno di voi, soprattutto gli appassionati di questo dolce tipico milanese.

