Cosa fare fino all’8 dicembre a Milano: gli eventi

Imperdibili gli Oh Bej Oh Bej meneghini

Un Natale che profuma di libertà, da festeggiare con un accessorio indispensabile: la mascherina.

Eventi Milano dicembre: i più attesi

L’evento più atteso dell’anno è il ritorno degli Oh bej! Oh bej. Dopo la sospensione del 2020, a partire dal 5 dicembre torneranno a circondare il Castello Sforzesco fino all’8.

Inoltre, attesissimo anche l’Artigiano in Fiera, con 1800 espositori e 80 Paesi internazionali, da sabato 4 dicembre, cavalcherà i padiglioni di Fieramilano Rho.

Eventi Milano dicembre: i mercatini di Natale

Dal 4 dicembre, arriva il mercatino Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi: grandi e piccini potranno pattinare sulla pista situata al centro della piscina principale.

Da considerare anche le bancarelle che l’11 e il 12 dicembre occuperanno il chiostro del Museo Diocesano.

Tra le proposte due mostre e un murale di Orticanoodles, vicino a San Carlo Borromeo e Carlo Maria Martini, che ritrarrebbe proprio Sant’Ambrogio.

Eventi Milano dicembre: gli eventi per bambini

Quanto sarebbe bello tornare bambini: Il Villaggio delle meraviglie, allestito ai giardini Indro Montanelli, attende i più piccoli e gli adulti per ammirare la Casa di Babbo Natale, le slitte e gli elfi.

Da sabato 4, fino al 23 dicembre, la Biblioteca degli Alberi organizzerà eventi gratuiti, tra cui laboratori natalizi, aperti a tutti.

Eventi Milano dicembre: l’Albero in Duomo

Ultimo, ma non per importanza l’Albero di Natale in Duomo. Il 4 dicembre, l’abete illuminerà l’intera piazza con 80mila luci led.

Spoiler: non sarà l’unico albero che potrete ammirare: sono ben 7 le piazze che ospiteranno i tannenbaum:

piazza della Scala

piazza San Fedele

piazza San Carlo

piazza Cordusio

piazza XXIV Maggio

piazza Tre Torri

