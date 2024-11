Tutte le informazioni necessarie per affrontare lo sciopero del 8 novembre a Milano.

Il contesto dello sciopero nazionale

Il 8 novembre si preannuncia come una giornata di disagi per i cittadini di Milano e per tutti gli utenti dei trasporti pubblici in Italia. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore, senza fasce orarie garantite. Questo significa che i servizi di metro, bus e tram potrebbero subire interruzioni significative, rendendo difficile la mobilità per molti.

Orari garantiti a Milano

Nonostante la proclamazione dello sciopero, Atm ha comunicato che a Milano ci saranno alcune fasce orarie in cui i servizi di trasporto saranno garantiti. In particolare, le metropolitane M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila saranno attive fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Inoltre, la tratta M4 San Babila-Linate sarà operativa per tutta la giornata, offrendo un servizio fondamentale per chi deve spostarsi verso l’aeroporto.

Linee di bus e tram attive

Per quanto riguarda le linee di superficie, Atm ha confermato che alcune linee di bus e tram saranno attive fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Le linee garantite includono le linee 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98. Tuttavia, è importante notare che il servizio delle altre linee non sarà garantito, il che potrebbe causare notevoli disagi per gli utenti.

Prepararsi allo sciopero

Per affrontare al meglio la giornata di sciopero, è consigliabile pianificare in anticipo i propri spostamenti. Gli utenti possono considerare l’utilizzo di mezzi alternativi, come biciclette o servizi di car sharing, per evitare ritardi e inconvenienti. Inoltre, è utile rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali di Atm e i social media per eventuali comunicazioni dell’ultimo minuto riguardanti il servizio.