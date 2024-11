Lunedì mattina di disagi per i pendolari a causa di lavori di manutenzione prolungati

Situazione attuale dei treni Bologna-Milano

La settimana è iniziata con notevoli disagi per i pendolari che utilizzano la linea Bologna-Milano. Lunedì mattina, a causa di lavori di manutenzione che si sono protratti oltre le ore previste, molti treni hanno registrato ritardi significativi, arrivando fino a 70 minuti. Questo ha creato situazioni di stress e frustrazione tra i viaggiatori, costretti ad affrontare lunghe attese nelle stazioni.

Cause dei ritardi e comunicazioni di Trenitalia

Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è stata sospesa a partire dalle 5.10 del mattino, a causa del prolungarsi dei lavori tra Castelfranco Emilia e Modena. Nonostante gli sforzi dei tecnici, la situazione è rimasta complicata fino alle 6.30, quando i ritardi erano ancora evidenti. I treni Intercity Notte e Regionali hanno subito un incremento dei tempi di percorrenza, con alcuni convogli che hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.

Impatto sui pendolari e soluzioni alternative

Per i pendolari, questi ritardi hanno avuto un impatto significativo sulla loro routine quotidiana. Molti viaggiatori si sono trovati a dover cercare soluzioni alternative per raggiungere le loro destinazioni. Trenitalia ha messo a disposizione il servizio “Cerca Treno”, che permette ai viaggiatori di monitorare in tempo reale l’andamento dei treni e trovare le migliori opzioni di viaggio. È fondamentale che i pendolari rimangano informati e pianifichino i loro spostamenti con attenzione, soprattutto in situazioni di emergenza come questa.