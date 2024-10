Noleggio auto per privati: come evitare i costi nascosti

Quando si stipula un contratto di autonoleggio è sempre bene prestare la massima attenzione in quanto quest’ultimi potrebbero celare al loro interno dei costi poco chiari o nascosti.

Per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti è sempre bene leggere attentamente ogni clausola contenuta all’interno del contratto e assicurarsi che tutte siano scritte in modo chiaro ed esplicito.

Il contratto di noleggio può nascondere diversi costi nascosti. Affidarsi a un servizio online ti permette di noleggiare il modello che preferisci e avere tutto il tempo necessario per leggere con calma tutte le condizioni e i costi legati al contratto che andrai a firmare.

Contratti di NLT: ecco cosa chiedere durante la stipula

I contratti di noleggio a lungo termine possono contenere al loro interno non solo delle clausole ma anche dei costi che possono essere nascosti. Qualcuno di questi potrebbero portare, nel lungo periodo, a degli spiacevoli inconvenienti, motivo per cui è sempre bene fare chiarezza fin da subito.

Ogni singola società di autonoleggio applica nei contratti NLT delle condizioni che sono molto diverse tra di loro. Questo porta i clienti a dover controllare minuziosamente ogni singola postilla contrattuale (in modo particolare quelle scritte in minuscolo) in modo da non incappare in eventuali problematiche di tipo legale.

In seguito vediamo quali sono le clausole contrattuali legate al noleggio a lungo termine alla quale prestare particolare attenzione.

Chilometraggio in eccesso

Il chilometraggio rappresenta un aspetto fondamentale che potrebbe influire sul costo totale della locazione. Uno degli errori più comuni che si commette è quello di non calcolare in maniera precisa il numero totale dei chilometri che si percorrono in un anno.

Spesso questo errore è causato non solo ad un’errata valutazione ma anche all’idea sbagliata che sottoscrivendo al momento del contratto un numero di chilometri nettamente inferiore a quelli effettivamente percorsi si possa ottenere un risparmio.

Solitamente quando si superano i chilometri sottoscritti nel contratto, vengono applicate delle penali il cui costo si aggira tra i 0,12 e 0,16€ per ogni chilometro in eccesso percorso.

Durata del contratto

Un altro fattore che può influenzare il costo totale del NLT di una vettura è la durata contrattuale, infatti maggiore sarà la durata del noleggio più il canone mensile da pagare sarà elevato (anche se in alcuni casi le aziende di autonoleggio applicano una scontistica in base al tempo scelto per il noleggio).

All’interno dei contratti di noleggio a lungo termine a differenza del leasing non è previsto il pagamento di una maxi rata finale, questo significa che una volta giunti al termine del contratto del noleggio non vi sarà alcun obbligo di rinnovare oppure di acquistare il veicolo (ma è sempre bene leggere la condizione contrattuale proposta).

Il canone è fisso?

Nel NLT il canone mensile prende il nome di “all inclusive” perché all’interno della rata sono inclusi una serie di servizi. Per evitare problemi è sempre bene accertarsi che tutti i servizi siano elencati singolarmente e che l’importo che ti è stato comunicato sia comprensivo di tasse e costi che potrebbero far aumentare l’importo totale.

Molto spesso i prezzi che si leggono nei vari siti di noleggio auto non includono l’IVA, e questo dettaglio potrebbe compromettere la convenienza finale. Assicurati che i costi ti vengano riportati al netto delle tasse e di qualunque altra possibile spesa.

Uno dei vantaggi maggiori della formula di NLT sta non solo nella trasparenza ma anche nell’assenza di spiacevoli sorprese, permettendoti di effettuare una pianificazione finanziaria chiara non solo nel medio ma anche nel lungo periodo.

Alcuni dei costi più comuni come ad esempio quello del bollo auto devono essere sostenuti dal conduttore, motivo per cui è sempre meglio conoscere con ampio anticipo tutte le spese a proprio carico.

NLT con o senza anticipo

Quando si sceglie il noleggio a lungo termine viene data la possibilità di scegliere di sottoscrivere dei contratti con o senza anticipo, e sebbene entrambe le opzioni possono rivelarsi vantaggiose è bene prima conoscere la loro differenza.

L’anticipo è una somma di denaro – che viene persa – e non deve essere confuso con la caparra confirmatoria o il deposito cauzionale.

Per avere una situazione chiara e dettagliata dei vari canoni mensili e tenendo in considerazione le stesse condizioni, andiamo ad analizzare tramite degli esempi pratici basandosi sui dati forniti dalla società di autonoleggio Finrent:

Fiat 500 1.0 70CV Mild Hybrid:

– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.

Renault Clio 1.0 SCe 65CV Equilibre:

– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75CV S&S Active

– Senza anticipo: 410,73€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 390,40€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 309,07€ (IVA inclusa) al mese.

Renault Captur 1.0 TCe 12V 90CV Equilibre

– Senza anticipo: 389,18€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 368,85€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 287,51€ (IVA inclusa) al mese.

Penali di usura del veicolo

Quando un contratto di noleggio a lungo termine giunge alla conclusione, la vettura presa in locazione dovrà essere restituita all’azienda di autonoleggio in buone condizioni. Tutti gli eventuali danni oppure l’usura dello stesso, potrebbero portare al pagamento di costi aggiuntivi (anche piccole ammaccature e graffi).

A constatare le condizioni del mezzo restituito alla società di autonoleggio è un perito incaricato da quest’ultima.

Costi amministrativi e di gestione

Alcuni dei contratti di noleggio includono dei costi amministrativi legati alla gestione del noleggio. Queste spese comprendono l’eventuale gestione delle multe, pratiche per l’IPT e altri servizi aggiuntivi.

Servizi extra : cambio gomme stagionali, installazione di accessori che potrebbero non essere inclusi nel canone e richiedere un pagamento extra e il lavaggio dell’auto;

: cambio gomme stagionali, installazione di accessori che potrebbero non essere inclusi nel canone e richiedere un pagamento extra e il lavaggio dell’auto; Tasse e imposte: oltre al pagamento del regolare canone mensile, potrebbero esserci delle tasse e delle imposte da pagare come il bollo auto oppure, in caso di vetture di grossa cilindrata, il superbollo.

Costi di manutenzione non inclusi

Anche se normalmente nei contratti di noleggio la manutenzione è inclusa nel canone mensile, si potrebbe far fronte ad eventuali spese straordinarie per tutte quelle parti non coperte dal contratto.

Alcune società di autonoleggio prevedono delle formule all’interno delle quali le rotture meccaniche non sono comprese, motivo per cui è sempre bene tenere conto del proprio budget mensile per far fronte ad eventuali spese impreviste.

Obbligo di assicurazione

L’assicurazione RCA, Kasko, Furto e Incendio normalmente viene inclusa all’interno dei contratti di noleggio auto. Nonostante questo però, non tutti i danni vengono coperti dalla polizza inclusa nel canone, oppure qualora venissero coperti (come nel caso di sinistri) hanno delle franchigie molto elevate.

Inoltre è sempre meglio prestare la massima attenzione in quanto alcuni contratti non prevedono la tutela Legale (prevedendo ulteriori costi aggiuntivi).

È altamente consigliato esaminare con attenzione tutti i dettagli specifici di ciascun contratto per comprendere a pieno tutte le condizioni e fare una scelta informata in base alle proprie esigenze e possibilità finanziarie.