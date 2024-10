Scopri le cause del traffico sulla A4 e i percorsi alternativi suggeriti per evitare ritardi.

Il venerdì di passione sulla A4

Venerdì mattina, la A4, una delle autostrade più trafficate d’Italia, ha vissuto un vero e proprio incubo per gli automobilisti. La circolazione in direzione di Milano è risultata completamente paralizzata, con code che hanno raggiunto i 13 chilometri nel tratto tra Capriate e Agrate Brianza. Questo scenario ha creato disagi notevoli per chi si dirigeva verso il capoluogo lombardo, costringendo molti a rimanere fermi per ore.

Le cause del traffico intenso

Secondo quanto riportato da Autostrade per l’Italia, il principale responsabile di questa situazione è un cantiere per il ripristino della pavimentazione, situato all’altezza del km 147. Qui, il traffico è costretto a transitare su due corsie, creando un restringimento che, combinato con l’orario di punta, ha portato a un vero e proprio caos. Gli automobilisti, già stressati dalla routine quotidiana, si sono trovati a dover affrontare una situazione insostenibile, con ritardi che hanno messo a dura prova la pazienza di tutti.

Percorsi alternativi suggeriti

Per chi viaggia verso Milano o Torino, Autostrade ha suggerito un percorso alternativo. Si consiglia di percorrere la A35 Bre.Be.Mi, seguita dalla A58 Teem, per poi riprendere la A4. Questa deviazione potrebbe risultare utile per evitare le lunghe attese e arrivare a destinazione in tempi più ragionevoli. È fondamentale, quindi, pianificare il viaggio in anticipo e considerare queste alternative, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

Consigli per affrontare il traffico

Affrontare il traffico sulla A4 richiede una buona dose di pazienza e preparazione. È consigliabile partire con un margine di tempo sufficiente per eventuali imprevisti e tenere sempre d’occhio le informazioni sul traffico in tempo reale. Utilizzare applicazioni di navigazione che segnalano le condizioni del traffico può essere un’ottima strategia per evitare le zone più congestionate. Inoltre, ascoltare le notizie locali può fornire aggiornamenti utili su eventuali incidenti o lavori in corso.