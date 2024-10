Un guasto ai radar di Enav causa dirottamenti e ritardi nei voli nazionali

Il guasto ai radar di Enav

Il 20 ottobre 2023, un malfunzionamento ai radar di Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo, ha creato notevoli disagi nel traffico aereo del Nord-Ovest Italia. I radar, che sono fondamentali per la gestione del traffico aereo, hanno subito un’interruzione, costringendo diversi aerei in volo a essere dirottati verso aeroporti alternativi. Questo evento ha colpito in particolare gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, creando una situazione di caos e confusione per passeggeri e compagnie aeree.

Le conseguenze sui voli

Il malfunzionamento ha avuto ripercussioni immediate, con numerosi voli che hanno subito ritardi significativi. Alcuni aerei, già in fase di atterraggio, sono stati costretti a rimanere in circolo per ore, mentre altri sono stati dirottati verso aeroporti come Torino e Bergamo. Le compagnie aeree hanno dovuto gestire una situazione di emergenza, riorganizzando i voli e informando i passeggeri sui cambiamenti. Molti viaggiatori hanno espresso il loro disappunto sui social media, lamentando la mancanza di informazioni tempestive e chiare.

Le misure di sicurezza e le indagini

In seguito all’incidente, Enav ha avviato un’indagine per determinare le cause del guasto. Le autorità competenti hanno sottolineato l’importanza della sicurezza nel settore aereo e hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. Inoltre, è stata avviata una revisione dei sistemi di backup per garantire che, in caso di malfunzionamenti, ci siano procedure pronte per gestire il traffico aereo senza interruzioni. La sicurezza dei passeggeri rimane la priorità assoluta, e le autorità stanno lavorando per ripristinare la fiducia nel sistema di gestione del traffico aereo.