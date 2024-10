I cittadini e i dipendenti Atm si uniscono per difendere i servizi pubblici a Milano

La protesta dei cittadini milanesi

Oggi, Milano è stata teatro di una significativa mobilitazione contro i recenti tagli ai servizi di trasporto pubblico. I dipendenti dell’Atm, insieme a comitati cittadini, hanno organizzato un presidio davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, per esprimere il loro dissenso nei confronti delle decisioni che minacciano la qualità dei servizi offerti. La parola chiave di questa protesta è “sciopero dei trasporti”, che rappresenta non solo una reazione a misure impopolari, ma anche un appello alla salvaguardia del diritto alla mobilità per tutti i cittadini.

Le ragioni dello sciopero

Il presidio è stato indetto da Al Cobas, un sindacato che da anni si batte per i diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti. Tra le principali motivazioni alla base dello sciopero vi sono i tagli alle linee di trasporto pubblico e la privatizzazione di alcune di esse, come la linea 46, recentemente subappaltata alla Stav. Queste decisioni, secondo i manifestanti, non solo compromettono la qualità del servizio, ma rischiano anche di aumentare i costi per gli utenti, rendendo il trasporto pubblico meno accessibile. La protesta ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno portato cartelli e slogan per chiedere un cambiamento.

Le conseguenze per i cittadini

I tagli ai trasporti pubblici hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei milanesi. Molti pendolari si trovano a dover affrontare ritardi e cancellazioni, mentre gli studenti e i lavoratori dipendono da un sistema di trasporto efficiente per raggiungere le loro destinazioni. La privatizzazione delle linee, inoltre, solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione dei fondi pubblici. I cittadini chiedono maggiore chiarezza e responsabilità da parte delle istituzioni, affinché il servizio di trasporto pubblico rimanga un bene comune e non un affare privato. La mobilitazione di oggi rappresenta un segnale forte e chiaro: i milanesi non sono disposti a sacrificare la qualità della loro vita per decisioni che sembrano privilegiare interessi privati a scapito del bene pubblico.