Il 30 settembre sciopero Trenord paralizza la Lombardia. Ritardi e cancellazioni previsti. Le fasce orarie garantite e i servizi alternativi.

Milano si prepara ad affrontare un nuovo sciopero dei trasporti, questa volta focalizzato sui treni Trenord. L’agitazione, indetta dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie, è prevista per lunedì 30 settembre e durerà 23 ore, dalle 3 del mattino fino alle 2 di notte del 1° ottobre.

Sciopero Trenord: disagi previsti il 30 settembre, ecco gli orari garantiti

L’impatto dello sciopero si farà sentire su tutto il sistema ferroviario regionale e suburbano della Lombardia, inclusi i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa. Sono previsti ritardi e cancellazioni, ma essendo uno sciopero infrasettimanale, sono state stabilite fasce orarie di garanzia per i pendolari.

I treni circoleranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, assicurando così gli spostamenti nelle ore di punta. Saranno garantiti i convogli con partenza dopo le 6 e le 18, purché arrivino a destinazione entro le 9 e le 21 rispettivamente.

Trenord, nuovo sciopero lunedì 30 settembre: orari e fasce di garanzia

Per quanto riguarda i collegamenti con Malpensa, Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo di bus tra Milano Cadorna e l’aeroporto, senza fermate intermedie, in caso di cancellazioni del Malpensa Express. I bus partiranno da via Paleocapa 1, inoltre, sarà attivo il collegamento S50 per la tratta Stabio-Malpensa.

Questo sciopero potrebbe causare disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori, soprattutto considerando l’importanza del trasporto ferroviario nella regione. Si consiglia ai passeggeri di pianificare con attenzione i propri spostamenti e di tenersi aggiornati sulle ultime informazioni fornite da Trenord.