bus 87 milano orari fermate capolinea

Tutte le informazioni sulle fermate, il capolinea e gli orari del bus 87 a Milano

La linea del bus 87 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Via Anassagora Via Pindaro a Stazione Centrale M2 M3. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate e capolinea del bus.

Bus 87 Milano: informazioni generali

Linea: 87

87 Operatore: ATM

ATM Percorso: Via Anassagora Via Pindaro – Stazione Centrale M2 M3

Via Anassagora Via Pindaro – Stazione Centrale M2 M3 Fermate: 24

Bus 87 Milano: orari e frequenze

Il servizio del bus 87 è attivo tutti i giorni della settimana dalle 06:00 alle 00:30 da lunedì a domenica. La frequenza delle corse è di ogni 2-20 minuti da lunedì a venerdì, di ogni 12-20 minuti il sabato e di ogni 15-20 la domenica.

Bus 87 Milano: le fermate