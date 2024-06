Area B, le nuove regole dal 16 giugno

Il Comune di Milano ha deciso di semplificare le modalità di richiesta delle deroghe per l'accesso all'Area B

Dal 16 giugno verranno introdotte nuove regole sulla ztl dell’Area B a Milano.

Nello specifico, il Comune ha deciso di semplificare le modalità di richiesta delle deroghe per l’accesso in Area B per i veicoli che hanno diritto a 25 o 5 giornate di ingresso, in base al fatto se sono o meno residenti nel capoluogo lombardo.

Le nuove regole dell’Area B

Fino ad oggi, per accedere alla ztl, era necessario registrarsi al servizio online Area B e richiedere la deroga per ogni singolo ingresso, indicando la data di utilizzo. Dal 16 giugno basterà unicamente la registrazione e si procederà tramite rilevazione automatica.

Per attivare la rilevazione automatica il proprietario del veicolo dovrà utilizzare il servizio online Area B, nell’apposita sezione “rilevazione automatica giornate deroga”, associando la targa alla propria anagrafica. Quest’attività è da eseguire una sola volta ed è necessaria perché in caso contrario non si potrà usufruire della giornata di deroga.

Le deroghe per la ztl

Tra le deroghe previste per l’Area B, troviamo una misura che consente ai residenti di usufruire di 25 giorni all’anno, anche non consecutivi, di accesso e circolazione all’interno della ztl per una sola vettura. Ai non residenti è garantita la stessa misura, ma con soli 5 giorni di accesso, sempre previa registrazione.