Chiuso tratto M1 Milano per tentato suicidio: coinvolta una donna di 56 anni

L’interruzione del tratto M1 Milano è stata causata da un tentativo di suicidio vicino alla stazione di Molino Dorino, in direzione di Sesto San Giovanni. L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della linea M1 tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera.

L’incidente ha coinvolto una donna di 56 anni che ha tentato di togliersi la vita sui binari della metropolitana rossa. Gli interventi delle autorità competenti, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, sono stati immediati per gestire la situazione.

Chiuso tratto M1 Milano: servizio di bus sostitutivi

Per affrontare l’interruzione del tratto M1 Milano, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Questi autobus copriranno la tratta interessata dalla chiusura. Le fermate dei bus sostitutivi includono San Leonardo e Molino Dorino, Pero, e Rho Fiera.

Chiuso tratto M1 Milano: linee alternative in servizio

Da notare che le tratte tra Sesto Fs – San Leonardo e Sesto Fs – Bisceglie proseguono regolarmente. Tuttavia, l’Atm ha segnalato la possibilità di ritardi e tempi d’attesa prolungati. Per chi viaggia da Milano verso la fiera, è consigliabile considerare l’utilizzo di linee alternative, se possibile.

Risorse per la prevenzione del suicidio

La prevenzione del suicidio è una questione di estrema importanza. In situazioni di tentato suicidio, è essenziale trattare con sensibilità e promuovere la consapevolezza. In caso di emergenza o se si conosce qualcuno in pericolo, ci sono risorse di supporto disponibili, come il Numero di Emergenza 112, Telefono Amico, la chat di Whatsapp di Telefono Amico e Samaritans Onlus.

È importante sapere che esistono persone e organizzazioni pronte ad aiutare coloro che ne hanno bisogno.