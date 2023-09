A partire da lunedì 11 settembre, inizieranno i lavori per il rinnovo dei binari dei tram e degli scambi in viale Rimembranze di Lambrate.

A partire da lunedì 11 settembre, inizieranno i lavori per il rinnovo dei binari dei tram e degli scambi in viale Rimembranze di Lambrate. I cantieri rimarranno aperti fino al 10 novembre e ci saranno alcune modifiche alle linee di trasporto pubblico gestite da Atm.

Lavori di rinnovo dei binari dei tram: modifiche alle linee di trasporto pubblico a Milano

Durante i lavori di rinnovo dei binari dei tram, la linea 33 subirà delle modifiche: farà tutte le fermate tranne quella di piazza Rimembranze di Lambrate e dopo la fermata Valvassori Peroni, avrà il capolinea alla stazione M2 di Lambrate, in piazza Bottini.

Come i lavori influenzeranno i percorsi dei bus a Milano

I lavori di rinnovo dei binari dei tram influenzeranno anche i percorsi dei bus a Milano. Le linee 39, Q39, 54 e 924 subiranno deviazioni e salteranno alcune fermate lungo il percorso. Saranno attivate nuove fermate temporanee per minimizzare i disagi ai passeggeri.

Come evitare i disagi: pianificare il viaggio a Milano

Per evitare disagi durante i lavori ai trasporti pubblici a Milano, è consigliabile pianificare il viaggio in anticipo. Consultare gli aggiornamenti sulle modifiche delle linee e delle fermate, utilizzare alternative come mezzi privati o servizi di ride-sharing, o considerare di camminare o utilizzare la bicicletta.

In conclusione, i lavori di rinnovo dei binari dei tram a Milano porteranno delle modifiche alle linee di trasporto pubblico gestite da Atm. Saranno influenzati anche i percorsi dei bus, ma è possibile evitare disagi pianificando il viaggio in anticipo e considerando alternative come mezzi privati o servizi di ride-sharing.