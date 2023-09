Pubblicato da Trenord l'elenco dei treni garantiti durante lo sciopero del 6 settembre

Il prossimo 6 settembre, a Milano e in Lombardia, si preannuncia uno nuovo sciopero dei treni Trenord che avrà un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria. Un nuovo colpo alla viabilità pubblica dopo la notizia degli scioperi di Atm. Tuttavia, Trenord ha pubblicato l’elenco dei treni operativi garantiti, superando quota 700 unità. Di seguito, troverete le informazioni fondamentali sullo sciopero Trenord del 6 settembre.

Orari dello sciopero dei treni Trenord

Per affrontare al meglio questa giornata di sciopero, è essenziale conoscere gli orari in cui saranno in servizio i treni. Secondo Trenord, i treni garantiti saranno operativi durante le fasce orarie 6-9 e 18-21. L’elenco completo dei treni operativi sarà reso disponibile nei prossimi giorni. L’iniziativa dello sciopero è stata promossa da diverse sigle sindacali, tra cui Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie.

Informazioni sullo sciopero Trenord del 6 settembre

Trenord ha ufficialmente annunciato che dalle 3 del 6 settembre alle 2 del 7 settembre 2023, sarà in atto uno sciopero che potrebbe causare interruzioni nella circolazione ferroviaria in Lombardia. Questo coinvolgerà il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale, che potrebbero subire variazioni e cancellazioni.

Fasce orarie di garanzia dei treni

Durante l’orario di sciopero, verranno applicate fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Solo i treni inclusi nell’elenco dei ‘servizi minimi garantiti‘ saranno operativi durante queste fasce orarie. I treni partiranno dalla stazione di origine dopo le 6 del mattino e raggiungeranno la loro destinazione finale entro le 9. Nella fascia serale, i treni con partenza dopo le 18 arriveranno entro le 21.

Alternative per il servizio aeroportuale durante lo sciopero

Nel caso in cui il servizio aeroportuale dei treni non fosse disponibile, saranno previste alternative: