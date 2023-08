Ecco quali sono le cinque auto più costose al mondo (più una chicca per gli appassionati).

Le auto, o almeno alcune auto, sono da sempre un simbolo di lusso e status. Nel corso degli anni, i produttori hanno creato alcune delle auto più esclusive al mondo, tanto che gli unici acquirenti sono coloro che non badano neanche al prezzo in cartellino.

Queste auto non sono solo tra le più costose al mondo, ma rappresentano anche l’apice dell’ingegneria e del design, sfruttando non solo le migliori componenti meccaniche come iniettori e semiassi, ma anche carrozzerie e finiture di grande pregio.

Dalle auto classiche alle moderne hypercar, questi veicoli sono potenti e veloci e hanno un prezzo elevato, ma siamo sicuri che non sarà ciò a fermare i veri appassionati. Sono la massima espressione del lusso e del potere e sono di proprietà solo degli individui più ricchi dei giorni nostri.

Di seguito un elenco delle cinque auto più costose al mondo (ed una chicca aggiuntiva per gli appassionati).

Rolls-Royce Boat Tail

La Rolls-Royce Boat Tail è un’auto di lusso unica nel suo genere commissionata da una coppia benestante e presentata nel maggio 2021. Con un prezzo stimato di oltre 28 milioni di dollari, è l’auto nuova più costosa mai venduta.

L’auto presenta un design unico ispirato a yacht e barche classici, con un corpo lungo ed elegante che si assottiglia nella parte posteriore. Il suo esterno è rifinito in una splendida tonalità blu e presenta dettagli in legno realizzati a mano che gli conferiscono un aspetto lussuoso con un tocco di architettura navale.

La caratteristica più notevole dell’auto è il suo portellone posteriore, che si apre per rivelare una mini suite che include un set appositamente progettato di utensili e bicchieri di lusso, un frigorifero e un ombrellone. La Rolls-Royce Boat Tail è alimentata da un motore V12 che produce 563 cavalli e 605 Nm di coppia.

Bugatti La Voiture Noire

La Bugatti La Voiture Noire è una delle auto più costose mai vendute, con un prezzo di 19 milioni di dollari. Questa vettura è stata presentata al Salone di Ginevra nel 2019 ed è un tributo alla Bugatti Type 57 SC Atlantic. L’auto è dotata di un motore W16 quad-turbo da 8,0 litri che produce 1.500 cavalli e 1.180 Nm di coppia. La velocità massima di questa vettura è di oltre 300 km/h e può passare da 0 a 100 in soli 2,4 secondi. Il design unico dell’auto si sviluppa su una esclusiva carrozzeria in

nero e una splendida finitura in fibra di carbonio.

Bugatti ha prodotto solo un esemplare di questa vettura che è stata acquistata da un acquirente anonimo.

Rolls-Royce Sweptail

Questa Rolls-Royce ha un prezzo di 13 milioni di dollari. L’auto è stata commissionata da un cliente facoltoso che desiderava un veicolo unico nel suo genere che riflettesse il suo gusto e il suo stile.

Ci sono voluti quattro anni per costruirla ed è stata presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2017 in Italia. È dotata di un motore V12 da 6,75 litri che produce 453 cavalli e 531 Nm di coppia.

Il design dell’auto è unico, con una carrozzeria in stile coupé e un ampio tetto panoramico che conferisce all’abitacolo un aspetto spazioso e arioso.

Bugatti Centodieci

La Bugatti Centodieci ha un prezzo di 9 milioni di dollari. L’auto è stata presentata al Concours d’Elegance di Pebble Beach 2019 ed è un omaggio alla Bugatti EB110.

L’auto è dotata di un motore W16 quad-turbo da 8,0 litri che produce 1.600 cavalli e 1.180 Nm di coppia. La velocità massima dell’auto è di circa 300 km/h e può passare da 0 a 100 in soli 2,4 secondi. Il design dell’auto è sorprendente, con un’elegante carrozzeria bianca e un profilo ribassato che le conferisce un aspetto potente e aggressivo.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

La Mercedes-Benz Maybach Exelero ha un prezzo di 9 milioni di dollari. L’auto è stata creata come concept car nel 2004 per mostrare le capacità del marchio Maybach.

L’auto è dotata di un motore V12 da 5,9 litri che produce 700 cavalli e 752 Nm di coppia. La velocità massima dell’auto è di 218 mph e può passare da 0 a 60 mph in soli 4,4 secondi. Il design dell’auto è unico, con una carrozzeria lunga e ribassata e una splendida finitura nera.

Aston Martin One-77

Una delle auto più costose al mondo prodotte in un solo esemplare appartenenti alla casa automobilistica Aston Martin è l’Aston Martin One-77. Questo gioiello dell’ingegneria è stato presentato nel 2008 e prodotto in soli 77 esemplari, ognuno dei quali personalizzato secondo i desideri del fortunato acquirente.

Con un prezzo di oltre 1,3 milioni di euro, l’Aston Martin One-77 è una combinazione perfetta di potenza, eleganza e esclusività. Il suo motore V12 da 7,3 litri produce una potenza di 750 cavalli, permettendo accelerazioni fulminee e prestazioni straordinarie. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, garantendo leggerezza e rigidità strutturale. L’interno è un’opera d’arte, con materiali pregiati e dettagli artigianali curati nei minimi particolari.

Ogni aspetto dell’Aston Martin One-77 è stato progettato per offrire un’esperienza di guida unica e indimenticabile. Grazie alla sua rarità e alla sua bellezza senza tempo, l’Aston Martin One-77 si posiziona al vertice delle auto più esclusive e costose mai prodotte dalla casa britannica.