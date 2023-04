Ponte del 25 aprile: gli orari dei mezzi Atm

In questo articolo tutte variazioni degli orari di metro e mezzi Atm a Milano durante le il ponte di lunedì 24 e martedì 25 aprile.

A fronte dell’imminente ponte del 25 aprile, l’azienda di trasporti pubblici milanese ha comunicato gli orari di metro e mezzi di superficie Atm per il ponte che precede la festa della Liberazione.

Orari di bus, tram e filobus nel ponte del 25 aprile

Lunedì 24 aprile le linee urbane e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguono l’orario del sabato. Le linee 171, 176, 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì-venerdì. Le linee 172, 174 e 175, invece, non fanno servizio.

Martedì 25 aprile tutte le linee seguono il consueto orario festivo, consultabile su sito e app di Atm.

Per quanto riguarda la rete notturna, nelle notti tra il 23 e il 24 e tra il 25 e il 26 aprile non fanno servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94. Sono in servizio, invece, le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91.

Nelle notti tra il 24 e il 25 aprile sono in servizio tutti i bus delle linee notturne.

Atm ha comunicato che tram, bus e filobus, durante la giornata di martedì 25 aprile, potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per permettere il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno presenti sul sito, app e Twitter.

Orari delle metropolitane

Nella giornata di lunedì 24 aprile tutte le linee seguono l’orario del sabato. Per quanto riguarda il giorno seguente, martedì 25, Tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo. La linea M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21.

La metro leggera Gobba – San Raffaele segue l’orario feriale (dalle ore 6.40 alle 20) il lunedì, mentre il martedì è in vigore l’orario festivo (dalle 13 alle 20).

Orari dei parcheggi di corrispondenza

Lunedì 24 aprile i parcheggi sono aperti come di consueto, mentre martedì 25 i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento. I parcheggi di piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sono aperti a pagamento.