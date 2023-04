Scopriamo gli orari dei mezzi Atm per le festività di Pasqua e Pasquetta. Alcune modifiche rispetto alla regolare attività e attese prolungate.

Anche quest’anno Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha elaborato il suo personale piano per le imminenti feste pasquali. Un orario speciale per Pasqua, mentre per gli atri giorni rimane il regolare orario previsto per i festivi. Ci saranno meno corse di metropolitane, autobus e tram. I passeggeri dovranno dunque pazientare qualche minuto in più per salire a bordo dei mezzi. Vediamo ora nel dettaglio gli orari dei mezzi Atm per i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Gli orari delle metro per Pasqua e Pasquetta

Atm ha fatto sapere che “Sabato 8 aprile tutte le linee seguono l’orario del sabato, mentre domenica 9 aprile le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua. Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi”. Il giorno seguente, Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, “tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo”.

Gli orari dei bus

I bus delle linee notturne fanno normale servizio nelle notti tra il 7 e l’8, l’8 e il 9 e il 9 e 10 aprile. Atm spiega: “Giovedì 6, venerdì 7 e martedì 11 aprile le linee suburbane seguono l’orario del lunedì venerdì” e “le corse scolastiche sono sospese”.

L’azienda prosegue dicendo: “”Sabato 8 aprile, le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane seguono il normale orario del sabato. Le linee 172, 174 non fanno servizio. Tutte le altre linee seguono i normali orari di un giorno festivo”.

Allo stesso modo delle metropolitane, per domenica 9 aprile “le linee urbane e suburbane seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua” e “le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa”.

Infine, per il giorno di Pasquetta “tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo” e “le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa”.

Per quanto riguarda invece il tema delle soste, Domenica 9 e lunedì 10 aprile i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento. I parcheggi di piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sono aperti a pagamento. Il parcheggio di Crescenzago è chiuso.