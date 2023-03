Tagli alle corse della metro di Milano per risparmiare

A causa del caro energia e del calo dei passeggeri, complice l'apertura della nuova M4, Atm sta pensando di apportare tagli alle corse della metro

A causa del caro energia e del calo dei passeggeri sui mezzi, Atm ha vagliato l’ipotesi di aumentare l’attesa sulla banchina di 20 secondi per cercare di risparmiare sui costi. L’obiettivo di Atm, infatti, è sopravvivere (senza creare troppi disagi ai clienti) al momento più duro della sua esistenza. I bilanci dell’azienda stanno affrontando un momento di contrazione e per questo si parla di ridurre le corse delle metropolitane. Per il momento è solo un’ipotesi (concreta), ma non c’è ancora un piano definitivo.

Il costo dell’energia elettrica e i pochi passeggeri

Come abbiamo appena accennato, le motivazioni che avrebbero portato il Comune di Milano a valutare questi tagli delle corse di metro e mezzi di superficie del trasporto pubblico cittadino sarebbero due:

la prima è il costo dell’energia elettrica , che pesa parecchio sulle casse comunali, fino a tre volte in più rispetto all’anno scorso. A tal proposito, il sindaco Beppe Sala ha dichiarato: “Sono preoccupato per Milano. Per il bilancio del trasporto pubblico mancano 220 milioni.” E ancora: “Quello del trasporto pubblico è un problema grave. O interviene lo Stato o va fatto pagare in altre parole a tutti i milanesi”.

la seconda, invece, riguarda la diminuzione dei passeggeri. Con il covid il calo è stato massiccio e attualmente è consistente. Rispetto al 2019 sui mezzi Atm c'è il 20% delle persone in meno. I motivi sono diversi: lo smartworking (seppur residuale rispetto al biennio 2020-2021) è prassi in diverse aziende almeno una volta a settimana, ma i milanesi si muovono di più anche in bicicletta e macchina. Stiamo assistendo ad una riscoperta dei mezzi privati, per evitare contatti e germi dentro autobus e metro affollati. Secondo l'Agenzia per la mobilità e l'ambiente del Comune, tra il 12 e il 22 dicembre 2022 l'indice di congestione nelle strade è risultato superiore del 30% rispetto alle giornate standard del 2019.

I tagli alle corse della metro

In previsione dell’apertura della nuova linea blu, l’idea del Comune sarebbe quella di eliminare o ridurre le corse di superficie che lambiscono il tragitto della metro M4. Inoltre, si sta valutando di ridurre le frequenze per i sabati, i festivi e il periodo estivo, oltre al già preannunciato aumento di 20 secondi tra una corsa e l’altra nei giorni feriali.

In attesa di risposte certe, in occasione dell’inaugurazione del Parco 8 marzo il primo cittadino milanese ha dichiarato: “Non prevedo nessun taglio significativo. Nel frattempo stiamo continuando ad insistere con il Governo per avere fondi per il tpl”.