Tram 7 Milano: orari, fermate, mappa

Il Tram 7 collega Precotto a Piazzale Lagosta e percorre 19 fermate. Quali sono?

Il Tram 7 di Milano collega Precotto a Piazzale Lagosta ed è una linea che corre in superficie come tutte le altre tranne per un tratto in cui diventa sotterranea. Quale? Da Largo Mattei a via Fieramosca. Ma quali sono le sue fermate? E i suoi orari?

Tram 7 Milano: le fermate e la mappa

La linea 7 è composta da 19 fermate e viaggia tra Anassagora e Piazzale Lagosta. Quali sono le altre?

Anassagora

Parmenide

Precotto M1

L.go Mattei

Arcimboldi Ateneo Nuovo

Stazione Greco

Università Bicocca Scienza

V.le Rodi (Bicocca M5)

Bicocca M5

V.le Testi Via S. Marcellina

V.le Testi Via Pianell

Ca’ Granda M5V.le Testi Via Dolcebuono

Istria M5

V.le Zara Via Laurana

Marche M5

Zara M3 M5

P.le Lagosta

P.le Lagosta

Tram 7 Milano: gli orari

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e il tram 7 è operativo dalle ore 00:00 alle 23:40 tutti i giorni.