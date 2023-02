Sciopero 17 febbraio: gli orari di metro e bus

Tutto quello che devi assolutamente sapere sugli orari di metro e bus in seguito allo sciopero previsto per venerdì 17 febbraio.

Lo sciopero di domani venerdì 17 febbraio interesserà gli orari di metro e bus, rendendo la vita un po’ complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Metro, tram e bus Atm sono a rischio di interruzione del servizio, così come i bus Stie e anche alcuni treni.

I sindacati Usb Lavoro Privato e Al Cobas hanno proclamato lo sciopero, che potrebbe causare disagi ai pendolari e alla viabilità della città.

Sciopero 17 febbraio: cosa succede

Non è ancora certo se i mezzi smetteranno di funzionare completamente o solo parzialmente. Ciò infatti dipende dall’adesione del personale. Tuttavia, molti pendolari potrebbero decidere di utilizzare l’auto per evitare inconvenienti.

La protesta è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato e durerà 24 ore.

A Milano, potrebbe esserci un disservizio limitato a certe fasce orarie. Eppure al momento non si forniscono ulteriori dettagli sull’orario di interruzione del servizio da parte di ATM.

Sciopero 17 febbraio: orari metro e bus

In vista dello sciopero dei mezzi pubblici previsto per venerdì 17 febbraio, è importante essere informati sugli orari di metro e bus per evitare disagi e imprevisti dell’ultimo momento.

Come riportato sul sito web di Atm, lo sciopero previsto per il 17 febbraio potrebbe interessare le linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Pertanto, i mezzi Atm dovrebbero funzionare regolarmente da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Mentre per il resto della giornata potrebbero subire interruzioni e cancellazioni.

Si consiglia quindi di verificare gli orari dei mezzi pubblici prima di partire. Inoltre, se possibile, considerare l’utilizzo di mezzi alternativi per gli spostamenti. In ogni caso, è consigliabile tenersi aggiornati sullo stato dei trasporti pubblici tramite i canali ufficiali Atm e seguire le notizie sui media locali per eventuali aggiornamenti sull’andamento dello sciopero.