Le barriere architettoniche impediscono l'accesso alle metropolitane a molte persone. La M2 inaugura nuove stazioni accessibili a tutti. Quali?

Fortunatamente l’accessibilità alla rete metropolitana sta crescendo. Infatti altre 6 stazioni della M2 diventano accessibili senza barriere architettoniche. Quali sono?

La M2 di Milano apre sei nuove stazioni senza barriere architettoniche: dove?

Le sei nuove stazioni senza barriere architettoniche sono Cimiano,Vimodrone,Cassina De’Pecchi,Gorgonzola e Bussero.

Da venerdì 10 febbraio 2023 entrano in servizio 15 ascensori proprio in queste fermate rendendo così possibile l’accesso alla metropolitana a tutti. Tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento di 7 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero, dal Comune di Milano e dai comuni che risiedono in prossimità di queste. Con questo intervento le stazioni accessibili della linea verde diventano 27 su 35. ATM ha anche stanziato 3 milioni di euro per realizzare percorsi dedicati a non vedenti e ipovedenti nelle fermate di Gorgonzola e Bussero mente a Cassina De’Pecchi sono stati costruiti un sottopasso e dei nuovi ingressi.

Quante stazioni accessibili ci sono sull’intera linea metropolitana?

Le stazioni accessibili sull’intera rete metropolitana sono 98 su 119 con una percentuale di accessibilità dell’83%. La M3,M4 e M5 sono totalmente accessibili mentre la M1 e la M2 non lo sono ancora interamente. Perchè? La linea verde e quella rossa sono le più antiche e non sono state pensate per tutti e quindi devono essere modificate. Proprio nell’ottica dell’inclusività, Atm si sta impegnando e continuerà quest’opera con il fine di far diventare accessibile l’intera rete metropolitana.