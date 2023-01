verranno momentaneamente chiuse le stazioni tra Marche e Bignami. Qual è il piano Atm per gestire la circolazione?

Venerdì 20 gennaio 2023 la M5 si ferma a causa di alcuni lavori di manutenzione. Questa interruzione avrà ripercussioni sulla circolazionie di alcuni mezzi. Quali? cosa cambierà?

Milano, venerdì 20 gennaio M5 ferma per manutenzione: cosa succederà?

Come anticipato da Atm, l’attività della M5 verrà interrotta in tarda serata per permettere agli operai di effettuare dei lavori di manutenzione degli impianti di alimentazione.

Verrà chiusa momentaneamente tra Marche e Bignami. Come cambierà la circolazione?

Milano, venerdì 20 gennaio M5 ferma per manutenzione: i disagi alla circolazione

La metro lilla interrompe il servizio in tarda serata tra Marche e Bignami per effettuare alcuni lavori di manutenzione. Atm ha pensato a un piano per gestire al meglio la circolazione in vista di questa chiusura momentanea. Gli ultimi treni che percorrono l’intera linea partono dal capolinea alle ore 21.

Per muoversi nella tratta Marche-Bignami sarà possibile prendere il tram 31 che verrà potenziato e comincerà la sua attività già dalle 21. Per quanto riguarda i treni invece ci sono delle variazioni e viaggerano per questa tratte:

San Siro-Marche. I treni viaggiano come al solito, nelle due direzioni

I treni viaggiano come al solito, nelle due direzioni Marche-Istria. I treni fanno avanti e indietro al binario 1

I treni fanno avanti e indietro al binario 1 Ponale-Bignami. I treni fanno avanti e indietro al binario 2

Infine se da San Siro si deve andare a Istria, si scende a Marche e si va al binario 1.