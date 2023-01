Tram 1,Milano: la storia, il percorso e le fermate

La Linea 1 è la più storica fra tutte le linee tranviarie. Qual è la sua storia? quali sono le fermate?

La Linea 1 dei tram del capoluogo meneghino è una tra le più vecchie. Si tratta dello storico tram Carrelli che percorse per la prima volta la città il 20 novembre del 1928. Quale tratta perorre?Quali sono le fermate?

Tram 1,Milano: le caratteristiche

Il Tram 1 di Milano è lo storico Carrelli. Questo modello viene chiamato così proprio per via dei due carrelli posti sotto la cassa in acciaio. Questa caratteristica viene ripresa dal modello originale americano Peter Witt. Inizialmente vennero creati dei prototipi che subito presero servizio. Il periodo di prova di questi mezzi ebbe un esito positivo e di grande successo tanto da diventare un simbolo della città. Venivano soprannominati “1928” per via dell’anno di produzione.

Oggi a Milano sono presenti ancorra 125 Carrelli che mantengono ancora il loro aspetto originario con le carrozze color crema e giallo.

Tram 1,Milano: il percorso e la mappa

Il Tram 1 collega Greco Rovereto a Roserio. Le fermate sono 47 e comprendono: Greco Rovereto, Piazza Morbegno, via Venini via Sauli, Via Venini Via Battaglia, V.le Brianza, Caiazzo, Via Settembrini, Via Vitruvio, P.za Cincinnato, V.le Tunisia, V.le Vittorio Veneto, Repubblica, Turati, Piazza Cavour, Montenapoleone, Teatro alla Scala, Cordusio, Via Cusani,Cairoli, foro Buonaparte Via Ricasoli, Cadorna, Piazza Virgilio, Via XX Settembre, Largo quinto Alpini, Via Pagano via Canova, Arco della Pace, Corso Sempione via Canova, Corso Sempione via Villasanta, Corso Sempione via Procaccini, Domodossola, Corso Sempione via Arona, Corso Sempione via E.

Filiberto, Piazza Firenze, viale certosa Viale Serra, Viale Certosa Via Grosotto, Piazzale Accursio, Viale Espinasse Piazzale Accursio, viale Espinasse via Casella, viale Espinasse via Nuvolone, Piazzale Santorre di Santarosa, Viale Espinasse via Palizzi, Certosa,via Mambretti, Largo Boccioni, via Grassi, Roserio(ospedale Sacco).