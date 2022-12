A Milano il personale ATM potrebbe aderire allo sciopero del 16 dicembre 2022. Quali sono le conseguenze?

Per venerdì 16 dicembre 2022 è previsto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a livello nazionale. Come spesso accade questo può coplicare gli spostamenti con mezzi pubblici quali metro,tram,bus. In particolare questo rigurderà la città di Milano dove Cgil Lombardia e Uil Milano e Lombardia hanno proclamato lo sciopero.

Quali sono gli orari dei mezzi pubblici?

I motivi dello sciopero del 16 diembre 2022

L’azienda di trasporti milanesi ATM ha comunicato che lo sciopero potrebbe riguardare la fascia oraria dalle 18 alle 22. Vediamo in particolare cosa succederà per metro,tram e bus. Lo sciopero è stato indetto ‘contro una legge di bilancio iniqua che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariao del Paese’.

Si contestano gli interventi sul fisco, sulle pensioni e sui salari.

Orari dei bus, tram e metro

L’agitazione del personale ATM potrebbe causare dei disagi agli spostamenti per circa quattro ore. Sono garantite tutte le corse tranne quelle che riguardano la fascia oraria tra le 18 e le 22.