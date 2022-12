I giorni di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata prevedono un potenziamento dei mezzi di trasporto a Milano ma anche alcune deviazioni. Quali?

La festa di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata porteranno tantisse persone a Milano per via dei tanti eventi previsti per queste due giornate. Andrà in scena la Prima al Teatro alla Scala e ci saranno i mercatini degli Oh Bej!Oh Bej! e l’Artigiano in fiera.

Ci saranno più metro, alcune deviazioni e cambiamenti per quanto riguarda l’araio festivo. Atm ha predisposto un servizio speciale e potenziato per i prossimi giorni della settimana. Quali sono gli orari?

Sant’Ambrogio e Immacolata: orari dei bus, filobus e tram

Le linee 4, 58, 94 e N25 cambiano percorso per via dei mercatini didalle 18 di martedì 6 fino a fine servizio di sabato 10 dicembre.

Mercoledì 7 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo. Le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario del sabato e non sono previste le corse scolastiche. Fanno eccezione le linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario lunedì-venerdì.

Giovedì 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee 171, 172, 174, 175 e 176 fanno servizio fino alle ore 13.

Venerdì 9 dicembre le linee urbane seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario lunedì-venerdì.

Sant’Ambrogio e Immacolata: orari delle metropolitane

Per la Prima di mercoledì 7 dicembre la piazza della Scala è chiusa. Dalle 12:30 in poi invece le vetture della linea 1 non passano da via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala e via Tommaso Grossi. Mercoledì 7 e venerdì 9 dicembre le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato.

Giovedì 8 dicembre le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario festivo. M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21. Da sabato 3 a domenica 11 dicembre M1 è potenziata con treni aggiuntivi per l’Artigiano in Fiera. Da mercoledì 7 a venerdì 9 dicembre sono potenziate anche M2 e M3.

Sant’Ambrogio e Immacolata: le deviazioni

Tram 4. Fa servizio come al solito tra Niguarda Parco Nord e Lanza. Da qui prosegue in via Tivoli e in via Mercato. Non fa capolinea in piazza Castello ma ferma in via Cusani.

Bus 58. Fa servizio come al solito tra Baggio via Noale e via Carducci, dove fa capolinea all’altezza del civico 1. Non passa in via Minghetti.

Bus 94. Fa servizio come al solito tra Porta Volta e Cadorna. Fa capolinea in via Carducci 2 anziché via Minghetti.

Bus N25. Fa servizio come al solito tra Centrale e via Paleocapa dove fa capolinea all’altezza del civico 3. Non passa in via Minghetti.