La m4 verrà inaugurata sabato 26 novembre 2022 e potrà così affrontare il suo primo viaggio. Quando?

Ormai mancano veramente pochi giorni all’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. L’apertura del primo tratto avverrà sabato 26 novembre 2022 alle ore 11 a Linate e collegheranno l’areoporto a Piazzale Dateo.

M4 Milano: l’inaugurazione

L’inugurazione della nuova M4 di Milano si farà sabato 26 novembre 2022 a Linate.

Insieme ai municipi 3 e 4 è stata anche organizzata una festa in Viale Argonne. Qui si potra passeggiare per i giardini e i campi sportivi su cui sono stati organizzati dei tornei di calcio,basket,pallavolo,bocce e ping pong. Per i più piccoli invece ci saranno dei laboratori teatrali, spettacoli di burattini, giochi di magia.

M4 Milano: giorno e orario del primo viaggio

La linea blu inizierà il suo percorso sabato 26 novembre 2022 alle ore 11.

La M4 è una metropolitana leggera ad automatismo integrale. Il conducente non ci sarà e quindi è driveless come è stato sceto per la M5. Inoltre sarà dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che garantirà sicurezza ai passeggeri. Le porte si apriranno alla fermata dei treni nella stazione cancellando così ogni possibile caduta dalla carrozza.