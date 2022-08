Aeroporti Milano: presenti 405mila viaggiatori per controesodo

Incremento di passeggeri fino al 29 agosto a Linate e Malpensa

Negli aeroporti di Milano, dal 26 al 29 agosto, sono transitati circa 405mila passeggeri: il controesodo di fine agosto è attualmente in corso.

Viaggiatori aeroporti Milano: recuperato il 90% del traffico pre-Covid

Sul totale di 405mila passeggeri, 300mila sono passati nell’aeroporto di Malpensa, mentre i restanti 105mila in quello di Linate.

Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, rende noto che per la maggior parte si tratta di voli in arrivo.

Negli aeroporti di Milano è stato recuperato il 90% del traffico del pre-Covid.

Viaggiatori, boom negli aeroporti di Milano

Una buona notizia per gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. In questa estate 2022, grazie alla fine delle restrizioni, i milanesi sono tornati a viaggiare riempiendo nuovamente gli aeroporti.

Terminano così le vacanze per 22 milioni di italiani. Tornano ad essere affollati anche gli scali di Roma. In generale, per la maggior parte dei viaggiatori (53%) la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana.

Viaggiatori aeroporti Milano: costi e spese

La spesa media? 645 euro per persona, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Coldiretti ha evidenziato che il 43% dei turisti è rimasto al di sotto dei 500 euro di spesa e un analogo 43% tra i 500 ed i 1000 euro, il 13% tra i 1000 ed i 2000 euro mentre solo un 1% ha superato questo limite.

Circa un terzo della spesa è stato destinato all’alimentazione e all’acquisto di prodotti da riportare a casa come souvenir. Registrata una netta preferenza sulle mete nazionali.

