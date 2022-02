Doppio sciopero 15-25 febbraio: a rischio metro, bus, tram e treni

Potenziali disagi a Milano nelle giornate del 15 e 25 febbraio

Nelle giornate di martedì 15 e venerdì 25 febbraio è in arrivo una doppia agitazione a Milano: a rischio la circolazione di autobus, tram, metro Atm e treni Trenord.

Sciopero 15-25 febbraio: la manifestazione in piazzale Loreto

Lo sciopero del 15 febbraio, indetto dai sindacati Sol Cobas e Fisi, interesserà i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati.

A Milano e in tutte le città italiane, i dipendenti delle società del trasporto pubblico locale potranno incrociare le braccia per l’intero turno, a differenza dei ferrovieri, che potranno fermarsi, a “rotazione”, anche il giorno successivo.

Sempre nella giornata di martedì 15, alle ore 10.30, in piazzale Loreto, i Sol cobas hanno organizzato una manifestazione per protestare contro “la criminale gestione istituzionale della cosiddetta ‘pandemia covid-19′”, la quale – hanno spiegato in una nota – “sta facendo emergere la vera natura di classe dello ‘stato di emergenza permanente’ decretato dal governo Draghi con l’appoggio di un Parlamento ormai completamente appiattito alle sue direttive”.

Sciopero 15-25 febbraio, i Cobas: “Non abbiamo altra scelta se non lottare”

I Cobas denunciano di non aver altra scelta se non “lottare per impedire ai padroni di ricacciarci indietro e di costringerci ad un futuro di miseria e di stenti. Lottare per favorire un’alternativa politica ad un sistema economico e sociale che non ha più nulla a che vedere con la salvaguardia della vita e del benessere delle persone”.

Sciopero 15-25 febbraio: previste fasce di garanzia

Il 25 febbraio, invece, sarà la volta dello sciopero nazionale del personale addetto al settore del trasporto pubblico locale. L’agitazione, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal, interesserà solo metro, bus e tram per 24 ore. Dovrebbero essere previste le fasce di garanzia.

