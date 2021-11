Metro Rossa Milano: il prolungamento fino a Monza

Stanziati 9,2 milioni di euro per completare i lavori

Il prolungamento della metro rossa collegherà la tratta Milano Monza. Regione Lombardia ha stanziato 9,2 milioni di euro per completare i lavori della linea M1 della metropolitana di Milano da Sesto FS a Monza Bettola.

Prolungamento metro rossa, Terzi: “Il costo complessivo è di circa 143 milioni”

I lavori sono ripresi lo scorso settembre e verranno terminati entro la fine del 2024. A stabilirlo Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, che ha annunciato: “Il costo complessivo dell’infrastruttura di circa 143 milioni di euro (di cui 19 circa già assicurati da Regione) ha subìto un incremento di ulteriori 31 milioni per effetto di una variante, di cui anche Regione, oltre a Stato e Comune di Milano, si è fatta carico stanziando 9,2 milioni aggiuntivi all’interno del Piano Lombardia.

Le opere di completamento finanziate riguardano la risoluzione delle interferenze tra la Stazione e il PII Bettola e tra la Stazione e l’interconnessione con la M5. Lo sforzo economico garantito da Regione è decisivo per assicurare il completamento dell’opera”.

Prolungamento metro rossa: un impatto notevole

Anche Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione, ha commentato: “Si conferma la grande attenzione di Regione Lombardia per il territorio brianzolo. La metropolitana è un’infrastruttura strategica, sia in termini di valorizzazione del turismo sia per la crescita economica del territorio.

Ci aspettiamo un impatto notevole anche in termini di riduzione del traffico”.

Prolungamento metro rossa: mobilità sostenibile

Attualmente, l’avanzamento progettuale è al 58% dell’importo contrattuale. Il prolungamento garantirà un miglioramento del sistema metropolitano, grazie alla realizzazione di un nodo di interscambio efficace per rendere sostenibile la circolazione da nord est di Milano all’area brianzola. L’accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l’assegnazione delle risorse regionali stanziate con il Piano Lombardia è stato approvato dalla delibera regionale.

LEGGI ANCHE: A Milano arriva la nuova metro immersiva dedicata alla Nazionale