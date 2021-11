Un guasto ad un treno ha costretto Atm ha sospendere la circolazione lungo la linea della metro gialla M3. La sospensione ha interessato il tratto compreso tra le fermate di Sondrio e Repubblica, mentre sul resto della linea il servizio è rallentato.

Stando alle prime informazioni, il personale di Atm è riuscito a rimuovere il treno guasto dai binari e ripristinare la circolazione nel giro di circa mezz’ora.

⚠️ #M3: la circolazione è sospesa tra Sondrio e Repubblica. I nostri tecnici stanno rimuovendo un treno dalla linea. Sono in arrivo bus per servire la tratta interrotta. A Centrale non si cambia con M2. A Repubblica si può cambiare con linee S.

— ATM (@atm_informa) November 17, 2021