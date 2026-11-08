Paolo Borzacchiello ti invita a esplorare la tua mente con 90 minuti di neuroscienze pratiche, disponibili a Firenze dal 19 dicembre 2026.

Il comico e divulgatore Paolo Borzacchiello presenta il suo ultimo spettacolo intitolato Usa il cervello, una performance di novanta minuti che mescola comicità, teatro e scienza. Dopo i sold-out di tour come “Abracadabra” e “Bada a come parli”, l’artista decide di entrare letteralmente nella testa del pubblico, spiegando con ironia i meccanismi neuro-biologici che guidano le nostre scelte quotidiane.

Che cosa promette Usa il cervello al pubblico?

Nel palcoscenico, cervello, amigdala, serotonina e cortisolo diventano personaggi a tutti gli effetti. Borzacchiello analizza le ragioni per cui spendiamo troppo online, perché restiamo legati a relazioni tossiche o temiamo il giudizio altrui, e svela il funzionamento della sindrome dell’impostore. Il risultato è un percorso di auto-consapevolezza che, pur restando divertente, fornisce spunti concreti per superare la procrastinazione e migliorare il benessere psicologico.

Date, sedi e disponibilità dei biglietti

La prima data italiana è programmata per sabato 19 dicembre 2026 alle ore 20:30 al Teatro Puccini di Firenze. Altre tappe includono Verona (22 dicembre 2026), Milano (5 gennaio 2027), Roma (13 gennaio 2027), Ravenna (23 gennaio 2027), Bologna (6 aprile 2027) e Bari (15 aprile 2027). Alcune location presentano ancora disponibilità, mentre altre risultano al completo al momento della consultazione.

Zone di vendita e fasce di prezzo

Il box-office offre quattro tipologie di posto: Platea A a 38,00 €, Platea B a 30,00 €, Galleria a 25,00 € e Galleria Visibilità Limitata a 18,00 €. I prezzi includono l’IVA di riferimento (1,71 €, 1,35 €, 1,13 € e 0,81 € rispettivamente). Gli acquirenti possono selezionare il settore desiderato tramite i pulsanti “+” e “−” sul sito.

Servizi aggiuntivi: cambio, rivendita e lista d’attesa

Chi ha già prenotato un biglietto può, a partire dal 27 dicembre 2026 alle 19:30, accedere al servizio di rivendita direttamente dal proprio account, scegliendo fra opzioni quali cambio nominativo, cambio data o rivendita. Per chi non riesce a trovare posti disponibili, è prevista una lista d’attesa; basta effettuare il login e attivare l’avviso per ricevere una notifica non appena si liberano i posti. Il servizio di rivendita per i biglietti già acquistati sarà disponibile dal 10 dicembre 2026 alle 19:30.

L’organizzatore HCE INTERNATIONAL SRL ha predisposto tutti gli strumenti necessari a garantire una gestione fluida dei biglietti, sia per i fan che per i professionisti del settore. Con queste modalità, lo spettacolo Usa il cervello si propone non solo come un evento di intrattenimento, ma anche come una vera e propria esperienza formativa per chi desidera comprendere meglio i propri meccanismi mentali.