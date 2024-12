Un viaggio incantevole tra danza e musica al Piccolo Teatro di Milano fino al 21 dicembre.

Un classico natalizio che affascina

Il Piccolo Teatro di Milano si prepara a ospitare un evento straordinario: la rappresentazione di Cenerentola, un balletto che promette di incantare il pubblico con la sua magia e il talento dei giovani danzatori della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Fino al 21 dicembre, gli spettatori potranno immergersi in una fiaba senza tempo, coreografata dal direttore Frédéric Olivieri, che ha saputo esaltare la partitura di Sergej Prokof’ev con una scrittura coreografica fresca e coinvolgente.

Un’opportunità per i giovani talenti

Quasi 90 giovani danzatori si esibiranno in questo balletto, che rappresenta una tradizione natalizia consolidata da sedici anni. La Fondazione Bracco, che sostiene l’Accademia dal 2012, ha commissionato questo balletto nel 2015, e da allora ha riscosso un successo straordinario. La possibilità di esibirsi su un palcoscenico prestigioso come quello del Piccolo Teatro rappresenta un’importante opportunità per i giovani artisti, che possono mostrare il frutto del loro impegno e della loro formazione.

La magia della musica e della danza

La coreografia di Olivieri non solo esalta la partitura di Prokof’ev, ma riesce anche a trasmettere l’emozione e la vivacità della storia di Cenerentola. Le danze, che spaziano da passi a due a variazioni e mazurche, sono arricchite da temi musicali che caratterizzano i personaggi: Cenerentola, le sorellastre e la matrigna, ognuno con il proprio tema distintivo. La danza delle fate delle quattro stagioni e la danza delle tre arance sono solo alcune delle scene che promettono di incantare il pubblico, rendendo ogni rappresentazione unica e memorabile.

Un allestimento curato nei minimi dettagli

Il balletto non è solo una celebrazione della danza, ma anche un’opera che coinvolge numerosi allievi ed ex allievi dell’Accademia in vari ruoli, dalla sartoria alla scenografia. I costumi, disegnati da Chiara Donato, e le scenografie di Angelo Sala, contribuiscono a creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Ogni dettaglio è pensato per trasportare il pubblico in un mondo incantato, dove la bellezza della danza si fonde con l’arte visiva.